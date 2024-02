Csupán néhány hónap lehet hátra teniszcsillag karrierjéből

Sorozatban hat vereség után az elmúlt héten, Dohában ismét meccset nyert Andy Murray, a britek háromszoros Grand Slam-győztes teniszezője, aki hétfőn újra győzött, ezúttal a kanadai Denis Shapovalovot múlta felül.

A 4:6, 7:6, 6:3-as dubaji sikert követően a 36 éves klasszis úgy nyilatkozott, már nem láthatják sokáig a profik között.

– mondta a győzelme után.

A kétszeres wimbledoni (2013, 2016) és egyszeres US Open-győztes (2012) játékos visszavonulása évek óta várható, miután 2019-ben csípőprotézis műtéten esett át. Murray azonban eddig dacolt a körülményekkel, 2019 októberében megnyert egy brüsszeli tornát, majd még három viadalon döntőt lehetett, de elbukott. Legutóbb tavaly, amikor kikapott Danyiil Medvegyevtől Dohában.

500 hard court wins on the ATP Tour 🤩

Andy Murray has written himself into the tennis history books by defeating Denis Shapovalov to reach the second round of ATP Dubai.#BBCTennis pic.twitter.com/EOAaqc7lUF

— BBC Sport (@BBCSport) February 26, 2024