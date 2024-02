Szerbia a veszprémi kézilabdaedzőt szemelte ki szövetségi kapitánynak

A németországi Európa-bajnokságon a szerb válogatott nyeretlenül esett ki a csoportjából: ugyan Izland ellen pontszerzéssel nyitott (27-27), de aztán egy-egy góllal alulmaradt Magyarországgal (27-28) és Montenegróval (29-30) szemben.

A torna után azonnal megköszönték a spanyol Gerona eddigi munkáját, az idő azonban sürget, hiszen a csapatra májusban világbajnoki selejtező vár Spanyolország ellen.

A Sportski zurnal úgy tudja, hogy a Telekom Veszprém edzője Palicson tárgyalt is Milena Delic elnökkel, egyeztették az elvárásokat és a stratégiát, a 42 éves edző pedig időt kért, hogy átgondolja.

A megállapodás szerint néhány nap múlva jelentkezett is, megköszönte, hogy gondoltak rá, ám végül visszautasította az ajánlatot. A lap szerint ezzel tovább nőttek gondok, hiszen a vezetés egyértelműen Ilicben látta az ideális megoldást.

Így mindössze két jelölt maradt: Vladan Matic és Boris Rojevic.

Matic nem ismeretlen, hiszen balszélsőként két világbajnoki bronzérmet is nyert Szerbia-Montenegróval, később pedig dolgozott már szerb (2013-14) és Csoknyai István társaként magyar (2018-19) szövetségi kapitányként is. Emellett volt a Szeged, a Ferencváros és a Tatabánya edzője is.

Rojevic az utóbbi években a Vojvodina csapatát irányította, tavaly az év edzőjének választották, miután csapatával megnyerte az összes hazai trófeát, valamint az Európa Kupát is. De ő volt az az edző is, akit öt éve a junior kézilabda-világbajnokság Egyiptom-Szerbia mérkőzésén szúrós tekintete miatt küldték el a kispadtól…