Meglepetés a dartsvébén, máris kiesett a kétszeres világbajnok

Rögtön az első mérkőzésén vereséget szenvedett a dartsvilágbajnokságon Peter Wright, aki 2020-ban és 2022-ben is megnyerte a vébét. Az ezúttal neonzöld frizurát villantó skót nagyon simán, 3-0-ra kapott ki a walesi Jim Williamstől.

Pedig Wright az első és a második szettben is 2-1-re vezetett, azonban érezhetően formán kívül dobott, hiába cserélt nyilakat is, az sem segített rajta. Miután elveszítette az első két játszmát, a harmadikban már játékot sem sikerült nyernie, így

elég dicstelenül, 83,87-es átlagot dobva esett ki a világbajnokságról.

