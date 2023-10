Nagyot bukott, műtét vár Vas Kata Blankára

Edzésen bukott és kulcscsonttörést szenvedett Vas Kata Blanka, a jelenlegi legjobb magyar női kerékpáros.

Klubja, az SD Worx szerdán közleményben tudatta, hogy várhatóan már szerdán este megműtik a belgiumi Herentalsban.

A hegyikerékpárban olimpiai és országúton világbajnoki negyedik, illetve utóbbi szakágban U23-as vb-aranyérmes, 22 éves bringás vasárnap győzelemmel kezdte a 2023/24-es terepkerékpáros szezont Hollandiában, és most is a közelgő cyclocross-viadalokra készült.

Unfortunately Blanka Vas crashed today during a cyclocross training session. She will undergo surgery on her collarbone in Herentals tonight.

Get well soon, Blanka!#CX

Photo: Getty Sport pic.twitter.com/6hd705R95t

— Team SD Worx (@teamsdworx) October 18, 2023