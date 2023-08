Kihagyja az augusztus 19-én rajtoló budapesti atlétikai világbajnokságot az amerikai klasszis, Sydney McLaughlin-Levrone. Mindezt a közösségi oldalán jelentette be a 24 éves gátfutó, aki kisebb térdsérülése miatt marad távol, mint írta, elővigyázatosságból pihen, már a párizsi olimpiát is szem előtt tartva.

Edzője a Los Angeles Timesnak elárulta, hogy ugyan műteni nem kell McLaughlin-Levrone térdét, de idén már nem versenyez.

Az atléta 2019-ben robbant be igazán, amikor a dohai világbajnokságon 400 gáton a második lett, míg a 4×400-as váltó tagjaként aranyérmet nyert. Tokióban már legyőzte Dalilah Muhammadot, ráadásul világrekord idővel ért be célba, valamint győzött a váltó tagjaként. A tavalyi, eugene-i vébén is duplázott, és tovább javította saját világcsúcsát, 50.68 most a legjobb idő ezen a távon.

A 2022-es vb-döntő:

A női 400 méteres gátfutás valaha volt tíz legjobb időeredménye közül hat is Sydney McLaughlin-Levrone-hoz köthető.

Egy hónappal ezelőtt a világ idei legjobb eredményével, 48.74 másodperccel nyert 400 méteren az amerikai vb-válogatón. Így akár mindkét számban rajthoz állhatott volna Magyarországon.