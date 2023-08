„Egy élő embert hagytak hátra, hogy csúcsokat döntsenek” – tragédia a K2-n

Ahogy arról a Hóhatár közösségi oldala is beszámolt, július 27-én közel száz ember jutott fel egyetlen nap alatt a K2 csúcsára a kereskedelmi expedíciós asszisztenciának köszönhetően. Ugyanakkor a mászás emberéletet is követelt, a pakisztáni magashegyi teherhordó, Mohammad Hasszan ugyanis tisztázatlan okokból lecsúszott, és órákon át nem is próbálták megmenteni.

Az osztrák Der Standard azt írta, amíg több tucat hegymászó nyomult a 8200 méteres csúcs felé a szűk ösvényen, addig legalább két lavina is megzavarta a sportembereket.

„Mi visszafordultunk, mert a körülmények túl veszélyesek voltak, és nem akartunk elakadni a jégtornyok alatti forgalomban. Amikor lecsapott egy lavina, azt hittem, legalább harmincan meghaltak” – nyilatkozta a lapnak egy tiroli hegymászó, Wilhelm Steindl.

K2, Bottleneck traverse. This section of the climb is INSANE. You spend several hours underneath a giant ice cliff in an exposed position at 8200m+, 1/3 normal oxygen levels & knowledge that many people slipped and fallen off from here. (1/2) pic.twitter.com/i0QFNM1kxb

