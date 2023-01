Gigászi csatát nyertek a norvégok, megalázták a macedónokat a kézivébén

A címvédő Dánia mellett Egyiptom, Norvégia és Németorszég is százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább a csoportkörből az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda-világbajnokságon.

Dánia a H csoportban 34-21-re legyőzte Tunéziát, az északaiaknak ez volt sorozatban a 22. veretlen vb-meccsük. Mióta napra pontosan hat évvel ezelőtt, 2017. január 17-én a magyar válogatott legyőzte őket, 21 siker és egy döntetlen a mérlegük, és egyre közelebb állnak Franciaország 25 veretlen vb-meccsből álló csúcsának megdöntéséhez.

Az F csoportban a világbajnokság egyik legjobb mérkőzését játszotta egymással a két-két győzelemmel álló holland és norvég válogatott. Hollandiával kapcsolatban a magyaroknak is lehettek rossz emlékei a tavalyi, budapesti Európa-bajnokságon, nos, a Steins és Smits vezette csapat ezúttal is nagyszerűen kézilabdázott, az első félidőben kétszer is vezetett már hat góllal (14-8-ra és 15-9-re), Norvégia innen kezdte meg a nagy felzárkózást.

Olyannyira, hogy a félidei 13-17-es hátrányról egy 10-4-es rohammal 23-21-re fordított. A lendület azonban megtorpant, az ellenfél pedig ismét visszajött ikszre (24-24).

A hajrá hat percét Norvégia bírta jobban, végül 27-26-ra győzött és csoportelsőként, maximális négy ponttal lépett a középdöntőbe.

Ebből a csoportból Észak-Macedónia nem jutott tovább, mivel meglepetésre 35-26-ra kikapott Argentínától. A dél-amerikaiak legjobbja a csapatkapitány Diego Simonet volt, a Montpellier irányítója kilenc lövésből nyolc gólt szerzett. Az északmacedónok pont nélkül zártak az F csoport utolsó helyén, és az alsóházi rájátszásban folytatják szereplésüket az Elnök Kupáért.

A 24rakomet megalázásról írt, a portál szerint a szurkolók nagyon nehezen vették tudomásul az eredményt, egyrészt a legendának számító Kiril Lazarov lemondását követelték, másrészt összeverekedtek egymással a krakkói lelátón.

A G csoportban Marokkó kicsit meglepte a horvátokat, az afrikaiak 9-4-re is vezettek, azonban Cindric vezetésével már a félidőben visszaállt a rend (15-13), a mérkőzést pedig végül az európai együttes 36-24-re hozta.

Érdekesség, hogy akadt némi kommunikációs zavar is, a meccsre kijelölt Bonaventura nővérek ugyanolyan sötét mezben jöttek ki, mint a horvátok, így vissza kellett menniük az öltözőbe átöltözni.