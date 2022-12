Óriási meglepetés a dartsvébén: kiesett a címvédő Wright

Gerwyn Price simán nyerte a világbajnokok csatáját a dartsvilágbajnokság harmadik fordulójában.

Az első kiemelt, 2021-es világbajnok Price ellenfele az egyik legnagyobb rajongótáborral bíró játékos, a holland Raymond van Barneveld volt, aki ötször nyert vébét, négyszer a BDO-nál, és egyszer a jóval nagyobb presztízzsel bíró szervezetnél, a PDC-nél (2007).

A két klasszis legutóbbi hat meccséből Price egyet sem tudott megnyerni, de most ő kezdett jobban, 3-1-re nyerte az első játszmát, majd a másodikat 2-1-es vezetésnél úgy zárta le, hogy 246-ról öt nyílből oldotta meg a kiszállást.

Price is FIRED UP 🔥 Another big leg for the Welshman as he clinches the second set to double his lead! Barney playing well but Price is clinical when it matters!



A harmadik játszmában Van Barneveld is megvillant, a második legben egy bull-25-bull kombinációval egyenlített.

BULL-25-BULL! 🔥 Van Barneveld knows how to lift the Barney Army as the Dutchman fires in a showpiece 125 finish to level up the third set!



A harmadik játszma döntő legjében Price magához képest sokat rontott, Van Barneveld egy dupla 8-cal szépíthetett volna, de elhibázta a dobást, úgyhogy Prince egy dupla 10-zel besöpörte a játszmát.

THREE TO THE GOOD! Gerwyn Price is CHARGING toward the fourth round here, taking the third set in a deciding leg and he leads the legend 3-0!



A holland egy 147-es kiszállóval – ez volt a meccs legmagasabb kiszállója – kezdte a negyedik játszmát, de ezt nem követte hasonló folytatás, Price 3-1-re vitte el ezt a szettet, így ott van a legjobb 16 között.

THE ICEMAN FREEZES OUT BARNEY! ❄️ It's a first ever televised win over Van Barneveld for Price, who seals a whitewash success in STYLE!🤩 The Welshman sending a message to the rest of the field there… Up next 👉 Wright v Huybrechts



Befejeződött a torna a tizedik kiemelt Nathan Aspinallnak, akit a világranglista 47. helyezettje, a 21 éves Josh Rock győzött le 4-3-ra.

ROCKY WINS A THRILLER! 🔥 Believe the hype! 🤩 Josh Rock hits THIRTEEN 180s on his way to a deciding set victory over Nathan Aspinall! Special, special talent.



A német Gabriel Clemens is óriási meccset vívott a walesi Jim Williamsszel, a hétszettes küzdelem végén végül Clemens örülhetett, aki a meccs utolsó legjében bull-lal szállt ki.

CLEMENS CLOSES OUT A CLASSIC! 🔥 Germany's Gabriel Clemens raises the roof of the Ally Pally, clinching the deciding set in style to secure his spot in the Last 16! WHAT. A. MATCH! Up next 👉 Gerwyn Price v Raymond van Barneveld



A nap utolsó meccse hozta a legnagyobb meglepetést, kiesett ugyanis a címvédő, a skót Peter Wright. Pedig az első szettet simán hozta Kim Huybrechts ellen, erre azonban egy 3-0-ra, majd egy 3-1-re nyert játszmával válaszolt a Hurrikán becenevű belga.

KIM HITS THE FRONT! The defending champion is in big, big trouble! Huybrechts wins six of the last seven legs as he enters a 2-1 set lead!



Wright hiába próbálta összekapni magát, továbbra sem dobott igazán jól, Huybrechts pedig egy 3-2-es játszmával már a továbbjutás küszöbén állt. Az ötödik szettben a döntő legig gyűrték egymás a felek, ott Wrightnak esélye volt, hogy megragadja az utolsó szalmaszálat, de elrontotta a dupla 18-as kiszállót, Huybrechts pedig lezárta a meccset.

THE CHAMP IS OUT! ❌🤯 Kim Huybrechts dumps out the World Champion in the third round! A massive upset to close out Night Ten as the Belgian reels off four sets on the spin to eliminate Peter Wright! WOW.