„Ha letépték volna az egyik lábam, akkor is visszajöttem volna” – ilyen egy kézilabdahős

Vasárnap meglepetésre Montenegró szerezte meg a bronzérmet a női kézilabda Európa-bajnokságon, miután hosszabbításban 27-25-re legyőzte az olimpiai címvédő Franciaországot.

A mérkőzés egyik hőse a Brest Bretagne 25 éves balátlövője, Djurdjina Jaukovic volt, aki hat gólig jutott, és aki élete egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.

„Minden meccsen a maximumot nyújtottuk, és végig szívből játszottunk. A franciák fizikálisan jobbak voltak nálunk, de bebizonyítottuk, hogy lelkesedéssel pótolható a hiányosság. A meccs előtt megígértem a visszavonuló Jovanka Radicevicnek, hogy éremmel a nyakában fejezi be válogatott pályafutását, ezt hangsúlyoztam is neki a hosszabbítás előtt is. Azt mondtam, a szívemet kiteszem a pályára. Annak ellenére, hogy súlyos sérülésből tértem vissza, és csak két hónapot játszottam az Európa-bajnokság előtt, egyszer sem gondoltam arra, hogy visszafogjam magam.

Ha letépték volna az egyik lábam, akkor is visszajöttem volna és a maradékon ugrálva játszom, mert ezek a lányok és ez a nemzet megérdemli

– mondta.

Jaukovic elülső keresztszalag-szakadással közel egy évet kihagyott, emiatt nem szerepelt a tavalyi spanyolországi világbajnokságon.

Az idei Eb-n 48 találatával a góllövőlista második helyén zárt.