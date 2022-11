„Jobb időket kellene úszni a jövőben” – Rasovszky Kristóf megdöntötte Gyurta Gergely országos csúcsát

Rasovszky Kristóf országos csúccsal nyert 800 méter gyorson szombaton a kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokság zárónapján.

Az olimpiai ezüstérmes nyíltvízi úszó nagy csatát vívott klubtársával, Betlehem Dáviddal, akit végül mindössze 33 századdal előzött meg. Rasovszky 7:39.21 perces idejével az idén visszavonult Gyurta Gergely 2018-as, 7:39.56 perces idejét javította meg, és Betlehem is a régi csúcson belül ért célba 7:39.54-gyel.

„Nagyon azon voltam, hogy ma én nyerjek, mert azért muszáj érzékeltetnem a fiatalokkal, hogy én is itt vagyok, még ha egyre nehezebb is bírni velük, (Betlehem) Dáviddal különösen, de (Sárkány) Zalán is egyre jobb.

A csúcsnak örülök, bár ez szerintem Gyurta Gege 1500-as rekordjának a 800-as részideje volt, és még ennél is jobb időket kellene úszni a jövőben, nekem is, Dávidnak is. Lehet, hogy az 1500 alapján ő tűnt esélyesebbnek, de úgy gondolom, ezt ma én úsztam okosabban, rutinosabban. Az biztos, hogy előre kellett mennem, mert az utolsó ötvenen-százon ő azért gyorsabb, azaz csak úgy lehetett esélyem, ha én fordulok elsőként a hajrára

– mondta a verseny után Rasovszky.

Az olimpiai bajnok Milák Kristóf 100 méter pillangón a papírformát igazolva nyert, ezzel már a negyedik egyéni aranyát nyerte Kaposváron, de így is csalódott volt, mert 23 századdal lemaradt Cseh László 2015-ös országos csúcsától.

„Országos csúcsot szerettem volna úszni, de ez elment a harmadik fordulómon, amit sajnálok. Annyira nem éreztem magabiztosnak a tempókat, a húzásokat, de ettől még sikerülhetett volna, mert így a negyedik napra éreztem azt, hogy kezdek igazán formába lendülni. Világversenyen ilyenkor kezdődik a komoly rész, a gyengék kezdenek elhullani, az erősek pedig csúcsra törni – persze, azokra igazán rákészülünk, most ezt lendületből csináltam végig”

– értékelt Milák.

Női 200 méter háton a 16 esztendős Molnár Dóra ifjúsági, egyben junior országos csúccsal nyert.