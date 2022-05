Szabó Tünde helyett Schmidt Ádám felelhet majd a sportért

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül a sportot felügyelő államtitkárság, ezt pedig megerősítették a Magyar Közlönyben megjelentek is.

A területért a továbbiakban nem Szabó Tünde, ha Schmidt Ádám felel majd a lap szerint.

A sport kiemelten fontos a miniszterelnök, Orbán Viktor számára, még a Nemzeti Sport is azt írja, hogy „ahogyan az államigazgatásban emlegetik, valójában Orbán Viktor a sportminiszter, de legalábbis naprakész a terület legtöbb ügyével kapcsolatban és a fontosabb döntéseket is ő hozza meg”. Ez ugyanakkor problémát is jelentett a sportlap írása szerint, ugyanis

technikai problémát is jelentett korábban, hogy a sport erős szereplői minden döntést tőle vártak, kevésbé fontos ügyekben, egymás feje fölött átnyúlva is, ráadásul a többcsatornás irányítási rendszerben (EMMI, Miniszterelnökség, MOB, klubok, szövetségek) nehéz volt sínen tartani a folyamatokat.

Hogy miért pont a Honvédelmi Minisztérium alá kerül a sport, arra a Nemzeti Sport sem tudja a választ, a cikkből ugyanakkor kiderül, hogy a sportállamtitkárságot 2015 óta irányító Szabó Tünde ezentúl Észak-Kelet-Magyarország gazdaságfejlesztéséért dolgozhat.

Schmidt Ádám, akinek felesége a kajakos legenda Kovács Katalin, tavaly óta Orbán tanácsadója sportügyekben, korábban volt a Magyar Olimpiai Bizottság, a kosárlabda-szövetség és a Puskás Akadémia jogásza is és a MOB-nál a választások előtt lezajlott vezércsere mögött részben az ő befolyását sejtik a Nemzeti Sport szerint. Úgy tudni, a nagy nemzetközi sportesemények megpályázását és rendezését bonyolító Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) is visszakerül az általa vezetett államtitkársághoz.



Az eddigi helyettes államtitkárok, Sárfalvi Péter és Fazekas Attila Erik távozhatnak, és Schmidt Gábor (névrokona csak Schmidt Ádámnak), a Kajak-Kenu Szövetség elnöke töltheti majd be a posztot.

További hír, hogy távozik a Honvédelmi Minisztériumból a birkózószövetség elnöke, Németh Szilárd, aki a rezsicsökkentés megvédéséért és a zöldenergia fejlesztéséért felelős kormánybiztos lesz, illetve a Nemzeti Sport cikke szerint nem kizárt, hogy Lázár János a kormányzati feladatai miatt leköszön teniszelnöki tisztségéről.

A Honvédelmi Minisztérium feladatköre a Magyar Közlöny alapján A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a sportra és az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében a) felel a Kormány sportpolitikájának kialakításáért,

b) elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,

c) ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat,

d) előkészíti és végrehajtja az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítményfejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, valamint felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

e) gondoskodik a külön jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,

f) nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő végrehajtását. A miniszter a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelőssége keretében a) gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,

b) gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,

c) ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását. A miniszter a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért való felelőssége körében gondoskodik az állami támogatással megrendezendő, kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemények, valamint állami támogatásból megrendezendő hazai és külföldi sportdiplomáciai események megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatok elvégzéséről, valamint lebonyolításáról.