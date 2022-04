Újra itt a történelmi lehetőség: Európa legjobb kosárcsapata lehet a Sopron Basket

A Sopron Basket öt ponttal legyőzte a spanyol Salamancát a női kosárlabda Euroliga isztambuli négyes döntőjének pénteki elődöntőjében, így vasárnap a döntőben lép majd pályára.

A 14-szeres magyar bajnok ötödik Final Fourjában másodszor jutott be a fináléba, ahol a házigazda török Fenerbahcéval vagy a cseh USK Prahával csap majd össze vasárnap 16 órakor.

Az első játékrészben 13-5-re elhúzott a Sopron, majd a második negyedben 11-re is növelni tudta az előnyét. A spanyolok azonban összekapták magukat és egy 7-0-s szériával felzárkóztak. Ez azonban nem vette el a magyarok kedvét, még 16 pontos előnye is volt a Sopronnak, a nagyszünetre 47-31 volt az állás. Jó védekezéssel és magabiztos játékkal tartotta az előnyt a magyar bajnok, de a meccs hajrájára elfáradt és így öt pontra zárkózott a Salamanca (66-61). Az utolsó percbet 72-66-os előnyből várta a Sopron, de nem tudott közelebb jönni a spanyol csapat és 74-69-es győzelemmel jutott fináléba.

Remek volt a kémia a pályán, és végig koncentráltak maradtunk. Gratulálok a Salamancának, mindig öröm ellene játszani, és boldog vagyok, hogy visszavágtunk a tavalyi vereségért. Fontos volt, hogy nyomást helyeztünk a kulcsjátékosaikra, és sok támadó lepattanót szereztünk. A végén az ellenfél megbüntette a hibáinkat, de így is megszereztük a győzelme

– mondta Gáspár Dávid vezetőedző.

A Salamancát irányító Roberto Iniguez jól ismeri a soproni klubot, hiszen korábban volt vezezetőedzője is, de nem ezzel volt elfoglalva a lefújás után, hanem saját csapatával.

„Puhán kezdtünk, az első félidőben vesztettük el a meccset. Sok mérkőzésünk volt mostanában, nem vagyok boldog ettől az eredménytől, de tanulnunk kell ebből a meccsből, mert nehéz találkozók várnak még ránk az otthoni szezonban is. Büszke vagyok a csapatomra, és gratulálok a soproniaknak, nagyon jók voltak ma, megérdemelten nyertek.”

A magyar bajnok sorozatban negyedik Final Fourjára készült, legjobb eredménye eddig a 2018-as ezüstérem volt. Először 2009-ben jutott be a négyes döntőbe, amelyet éppen a mostani ellenfél, a Salamanca otthonában rendeztek. Akkor a fantasztikus hangulatú elődöntőben a spanyolok bizonyultak jobbnak 85-78-ra, majd Székely Norbert együttese a bronzmeccsen is kikapott. A 13 évvel ezelőtti elődöntő résztvevői közül ketten most is ott voltak a pályán: spanyol részről a mindössze 165 centis Silvia Dominguez, míg a soproniaknál a szerb Jelena Milovanovic, aki azóta már férjezett nevén, Jelena Brooksként erősíti a zöld-sárgákat.