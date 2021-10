Brady előbb NFL-rekordot döntött, majd életre szóló élménnyel ajándékozta meg egy ifjú rajongóját

Tom Brady az első játékos lett az NFL történetében, aki passzolt touchdownok tekintetében átlépte a hatszázas álomhatárt.

Brady összesen négy TD-passzt osztott ki a Chicago Bears elleni 38-3-as siker alkalmával, és háromszor Mike Evans kapta el a labdát a célterületen belül. A mostani volt a 97. olyan meccse Bradynek, amikor legalább három TD-passzig jutott, és a 37. olyan, amikor négy is összejött neki, mindkét kategóriában utolérte az eddigi csúcstartó Drew Breest.

Brady idén 203 sikeres átadást jegyez, és 21 passzából lett TD, ezzel a harmadik irányító lett Peyton Manning (2013) és Andrew Luck (2018) után, aki hét meccset követően legalább 200 sikeres átadással és 20 TD-passzal rendelkezik.

A 44 éves legenda a meccs utánra is tartogatott egy emlékezetes pillanatot, amikor odaadta a sapkáját annak a kissrácnak, aki előtte egy olyan táblát tartott, amin az állt: Tom Brady segített legyőzni az agydaganatot.

What a moment.

The child had a sign saying: “”Tom Brady helped me beat brain cancer.”

Brady came over to give him a hat and the kid was in tears, he’ll never forget it.pic.twitter.com/GCuKsoeotb

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 24, 2021