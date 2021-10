Hétgólos hátrányból jött vissza, majdnem nyert a Szeged a kézi-BL-ben

A Pick Szeged 32-32-es döntetlent játszott a német THW Kiel otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szerdán.

A hazaiaktól Sander Sagosen és Steffen Weinhold, a vendégek keretéből pedig Dean Bombac, Luka Stepancic és Matej Gaber hiányzott. Remek védekezéssel kezdtek a szegediek, és Sebastian Frimmel vezérletével a 11. percben már 8-5-re vezettek. A németeknél Domagoj Duvnjak sokat hibázott, és Filip Jicha vezetőedző csakhamar időt kért, mivel csapata újabb gólt kapott. A magyar bajnoki címvédő 6-1-es sorozatot produkált, ezután viszont támadásban és védekezésben sem tudta folytatni jó teljesítményét. A csereként beállt Nikola Bilyk találataival megkezdte a felzárkózást a Kiel, amely lendületbe került, és Juan Carlos Pastor időkérése után egyenlítenie is sikerült (11-11). A hajrában a házigazdák – a meccs során először – kettővel vezettek, a szünetben pedig 17-14 volt az állás, írja tudósításában az MTI.

A Niklas Landin helyére beállt Dario Quenstedt bravúros védéseire alapozva a második félidőben tovább növelte előnyét a tavaly decemberben BL-t nyert Kiel (25-18), ám a szegediek nem adták fel a küzdelmet, és a portugál Miguel Martins irányításával visszazárkóztak 26-23-ra, majd Mario Sostaric góljai után már csak 30-28-as hátrányban voltak. Négy perccel a vége előtt emberelőnybe került a magyar együttes, és már csak 75 másodperc volt hátra, amikor sikerült egyenlítenie.

A Kiel utolsó támadásának végén Mirko Alilovic bravúrral védett, majd az üresen hagyott hazai kapuba lőtt, ám a gólt nem adták meg, mert közben Juan Carlos Pastor időt kért, így 32-32-es döntetlennel zárult a meccs.

