Bocsánatot kértek, amiért a kamerák hosszasan mutatták a sportmászó fenekét

Néhány hónapon belül kétszer került kínos helyzetbe az osztrákok 23 éves sportmászója, Johanna Färber, akinek hátsóját a júniusi, innsbrucki világkupa után a moszkvai világbajnokságon is túl hosszan mutatta a kamera.

A Nemzetközi Sportmászó Szövetség (IFSC) közleményt adott ki, amelyben nem csupán a sportolótól, de az az egész sportmászó közösségtől elnézést kért.

