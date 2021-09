Késely Ajna edzőt váltott, ő lesz Bernek Péter első tanítványa

Kapás Boglárka: Nem hiszem, hogy valaha is örülni fogok a tokiói negyedik helynek

Edzőt váltott Késely Ajna kétszeres Európa-bajnoki ezüst- és egyszeres bronzérmes úszó.

A 20 éves úszó kijutott a tokiói olimpiára, de mindkét főszámában lemaradt a fináléról: 400 méter gyorson 10. helyen zárt, míg 800 méteren a 13. időt úszta az elődöntőben. Késely csaknem kilenc éve készült Turi Györggyel a Kőbánya SC-ben, ám úgy döntött, eljött a váltás ideje.

Késely Ajnát a jövőben Bernek Péter készíti fel, aki egy héttel ezelőtt jelentette be visszavonulását versenyzőként.

A 29 éves Bernek a közösségi oldalán közölte, hogy bár eljátszott a gondolattal, hogy a májusi világbajnokságig elhúzza karrierjét, de végül vállsérülése miatt is úgy döntött, hogy abbahagyja. Már a bejelentésekor is leszögezte, hogy edzőnek készül, kedden pedig az első tanítványát is megkapta.

Ajnával tisztáztunk minden sportszakmai kérdést, amely fontos ahhoz, hogy tudjuk: ki, mit várhat a másiktól és mi az, amit vállal. Megkaptam a bizalmat, mint pályakezdő edző, ami számomra rendkívül fontos és nagyon motivál! Beleállunk a feladatokba, amely mindenki számára új felállás lesz, más jellegű munkát igényel, részemről sok tanulást és mindkettőnk részéről sok-sok erőfeszítést

– írta Facebook-oldalán a 2014-ben 400 m gyorson rövidpályás világbajnok Bernek, aki mindössze kilenc évvel idősebb tanítványánál.