Meghalt a kalapácsvetés legendája, akinek világcsúcsa 35 éve megközelíthetetlen

Hatvanhat éves korában, kedden meghalt Jurij Szjedih, a férfi kalapácsvetés világcsúcstartója, írta az MTI.

A Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának megemlékezése szerint az ukrán sportoló a Szovjetunió színeiben hatszor is megdöntötte a kalapácsvetés világrekordját.

Az 1986. augusztus 30-án, Stuttgartban elért 86,74 méteres kísérlete a mai napig a valaha volt legjobb dobás.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh…

An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021