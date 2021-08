Rákot diagnosztizáltak Tóth Tímeánál, a magyar kéziválogatott korábbi átlövőjénél

Tóth Tímeánál, a Ferencváros és az osztrák Hypo korábbi magyar válogatott átlövőjénél mellrákot diagnosztizáltak. A korábbi kiváló kézilabdázó saját maga számolt be Facebook-oldalán a betegségről, valamint arról is, hogy az április diagnózis óta két műtéten is átesett.

„Rosszindulatú melldaganatot diagnosztizáltak nálam áprilisban, túl vagyok két műtéten és az elkövetkező időszakban kemoterápiás kezelést kapok, nyolcat. Holnap lesz a második kezelés. Amit tudnotok kell, jól vagyok és ezen a jövőben sem fogok változtatni.”

Tóth Tímea arra is megragadta az alkalmat, hogy felhívja rá a figyelmet, milyen sokan nem kérnek segítséget hasonló helyzetben.

„Sajnos azt tapasztalom, hogy ez a betegség a nőknél nagyon sokaknál jelen van, viszont nagyon szuper szakemberek vannak az orvosok között akik segítenek leküzdeni a betegséget. Amit mondanak, azt viszont végig kell csinálni!

Nem szégyen segítséget kérni. Én az első pillanattól kezdve onkopszichológussal dolgozom, ahogy megtudtam a diagnózist. Nem akartam egyedül feldolgozni ezt az egészet, életem legjobb döntése volt. Így sokkal könnyebb végigjárni és megérteni a folyamatokat, érzéseket, ami a betegséggel jár.

Tehát csak annyit szerettem volna közölni veletek, hogy jól vagyok, erős vagyok, lesznek gyengébb pillanataim, de a sport megtanított küzdeni, viselni a terheket.”

Tóth Tímea 152 mérkőzésen erősítette a magyar válogatottat, ezalatt világbajnoki ezüst- és bronzérmet is szerzett, előbbit 2003-ban, utóbbit 2005-ben. A Ferencvárossal kétszeres magyar bajnok volt, 2002-ben a Bajnokok Ligája döntőjébe is beverekedte magát az FTC-vel, ahol a Kometallal szemben 51-49-es összesítéssel maradt alul. Az EHF Kupát viszont 2006-ban megnyerte.