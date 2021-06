Kanada a poklot is megjárta a vébén, mégis ott van az elődöntőben

Az Egyesült Államok Kanadával, a címvédő Finnország pedig Németországgal találkozik a rigai jégkorong-világbajnokságon.

Kissé furcsa ezt leírni, de valahol azért meglepetés, hogy a kanadaiak ott lesznek a legjobb négy között. A csapat történelmi mélypontot járt meg ezen a vébén, három vereséggel kezdett ugyanis és egy hajszálon múlt, hogy nem esett ki a csoportkörben. Aztán az az orosz csapat következett a negyeddöntőben, amely egy szlovákok elleni botlást leszámítva elég meggyőző volt eddig. A csütörtöki mérkőzésen sokáig nem volt gól, majd az oroszok szereztek vezetést, de a harmadik harmadban emberelőnyből egyenlített Kanada. A hosszabbításban aztán Stecher parádés cselt mutatott be a gólpassza előtt, Mangiapane pedig közelről a hálóba lőtte a korongot, így az észak-amerikai válogatott ott lesz az elődöntőben.

THEY DID IT!!! 🇨🇦

Canada wins in overtime!!

Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV

— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021