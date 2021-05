A polgárháború poklában a tenisz mentette meg az életét

Kevés olyan teniszedző van a világon, aki olyan történettel tud előrukkolni, mint Sam Jalloh. A 39 éves, Sierra Leone-i születésű szakember egy dühöngő polgárháború közepette nőtt fel, Afrika egyik legsúlyosabb válságában ezrek haltak meg, és a gyerekek is részt vettek a harcokban.

A kilencéves Sam életébe azonban berobbant a sport. Miután édesanyjával rendszeresen jártak a dzsungelbe fát gyűjteni, az út egy teniszpálya mellett vezetett.

„Nagyon sok fehér srácot és néhány feketét láttam teniszezni, és is erre vágytam” – mesélte.

És ez a vágy örökre megváltoztatta az életét.

„Amikor anyám és apám 1989-ben elváltak, azt hiszem, anyám éppen a teniszpálya melletti területre költözött. Ott kezdtem el játszani.

A sport iránti szeretete azonban nem engedte, hogy feladja az álmait. Ami zavarta, hogy a környezete nem osztotta a szenvedélyét.

Futballozott is, elmondása szerint az ország egyik legjobb ifjúsági kapusának számított, de amikor elmondta, hogy komolyabban akarja venni a teniszt, akkor edzője azt gondolta, hogy részeg.

De az apjának is volt hozzá néhány keresetlen szava.

A szegénységben élő Sam napi 24 kilométert gyalogolt az iskolába, egyszer evett, de közben hallotta, hogy az ifjúsági válogatott teniszezők 250 dollárt, edzőruhákat és felszereléseket kaptak.

A legjobb barátjának, Alamaminak 1998-as halála fordulópontot jelentett az életében.

„Miután meghalt, azt gondoltam, hogy teniszeznem kell. Régebben tanított egy kicsit, inspiráló volt számomra, mindig azt mondta nekem, hogy sikerülni fog”.

16 éves korában szerepelt az első junior ITF-versenyen, előtte elment az apjához, adjon neki egy kis pénzt.

„Feküdt az ágyában, és elmondtam neki, hogy merre tartok. Biztosan azt hitte, hogy egy másik bolygóról származom, mert nem értette, amit mondtam. Adtam neki egy 50 dolláros bankjegyet. Sohasem látott még olyan pénzt, de elmondtam, neki hogy mennyit ér. Elvette, nevettünk, és imádkozott értem.

1998 decemberében Ghánában, Togóban és Nigériában játszott, de amikor hazatért, 11 másik fiatallal együtt katonák rabolták el, hogy besorozzák a hadseregbe.

„Szerencsére az egyik katonát, Juliust felismertem a hangjáról. Korábban teniszeztünk egymással, tudtam, hogy biztonságban vagyok vele. Fekete üveggel ellátott sisakban jöttek, nem beszéltek csak a fegyverükkel ütöttek bennünket, és irányították, hová menj. Ő mögöttem jött a fegyverével, és felismertem a hangját, amikor azt mondta »PJ, futnod kell. Elengedlek, csak menj és bújj el!«

A másik 11 fiatalt 21 nappal később sikerült kiszabadítani, addig étkezés, víz és fürdés nélkül voltak.

Sam végül ott hagyta az országot, befejezte a teniszezést, és napjainkban fiatalokat edz és inspirál. A Rainford Tennis Club és a Sphynx Tennis vezetőedzője lett, de motivációs trénerként a világ több mint 90 országát bejárva jövőbeni játékosok fejlesztésében segít.

MOTIVATE AFRICA 2021: Myself & few volunteers will be heading to few African countries to help motivate the younger generations through Motivational Speaking & Tennis! Please help to donate through our GoFundMe page https://t.co/AU2R0PHGZw

@BigDaveHillier @headtennis_official pic.twitter.com/O7ZGQBP8h9

— Sam P. Jalloh (@samuelpjalloh) October 21, 2020