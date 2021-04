A címvédővel egy Eb-csoportba került a férfi kosárlabda-válogatott

Kisorsolták a férfi kosárlabda Európa-bajnokság csoportjait csütörtök délután, a magya válogatott a címvédőt kapta.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese az 5. kalapból várta, hogy melyik négyes mellé kerül be. Végül a mieink a B csoportba kerültek, amelyben a címvédő Szlovénia szerepel majd még, továbbá Franciaország, Litvánia és Bosznia-Hercegovina, valamint a helyszínt szolgáltató Németország is.

– mondta az MTI-nek Ivkokvics.

