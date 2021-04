Ezen a héten több mint kétmilliárd forintos támogatást ítéltek meg a DVTK-nak

Újabb jelentős támogatást ítélt meg a magyar kormány a DVTK észak-magyarországi sportinfrastruktúra fejlesztési programjának folytatásához, valamint a klub utánpótlásának regionális fejlesztéséhez. Ezt szerdán jelentette be Sántha Gergely, a DVTK elnöke, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Kiss János, miniszterelnöki biztos, és Veres Pál, Miskolc polgármestere a diósgyőri stadionban.

A múlt héten arról számoltunk be, hogy háromszáz millió forint kormányzati támogatást kap a DVTK, miután a kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 55 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására.

A támogatásról szóló határozat értelmében a kormány csaknem 1,2 milliárd forint többletforrást biztosít a DVTK észak-magyarországi infrastruktúrafejlesztési programjának, és több mint 1,1 milliárd forint céltámogatást az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működésére és sportszakmai fejlődésére a Gazdaságvédelmi Alapból.

Köztudomású és általánosságban is elmondható, hogy a sport szórakoztat, a sport mentálisan és fizikálisan is egészséges embereket nevel, a sport építi a társadalmat, de kevés szó esik a sport preventív szerepéről az egészségügyben

– magyarázta Sántha Gergely, a DVTK elnöke, aki szerint „ a mostani pandémia időszakában is bebizonyosodott, hogy az, aki sportol, aki sportosan és egészségesen él, az természetes módon sokkal jobban kezeli ezt a vírust, a vírus következtében kialakuló súlyosabb szövődményeket. Többek között ezért is fontos a sport és ezért is fontos egy sportklub.”

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő, a DVTK társadalmi elnöke elmondta, a most megítélt, mintegy 2,3 milliárd forintot részben infrastrukturális fejlesztésre, részben a működés finanszírozására használhatja fel a klub. Hozzátette, ez a segítség is azt mutatja, hogy a kormány is úgy gondolja, szükség van egy jó és erős Diósgyőrre.

Kiss János arról beszélt, egyre nő a szellemi és fizikai tőke a klub mögött, ami nélkül nincsenek sportsikerek, mert a sportot ma már vállalatszerű szervezetek képviselik, és ehhez tőke kell.

Veres Pál, a DVTK kisebbségi tulajdonosának képviselője úgy vélekedett, hogy közösségformáló erő sok minden lehet, de Miskolcon hagyományai szerint is az egyik legmeghatározóbb a sport, azon belül pedig a DVTK, mint sportegyesület. Ez nem csak sport, nem csak labdarúgás, ez egy életérzés – fogalmazott.