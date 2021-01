Az NFL története során először lesz női bíró a Super Bowlon

Az NFL bejelentette a február 7-én esedékes Super Bowl bíróit, akik között Sarah Thomas személyében egy nő is szerepel.

– mondta Troy Vincent, a liga vezérigazgatója.

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl. #SBLV pic.twitter.com/9AmsgjC7Qr

— NFL (@NFL) January 19, 2021