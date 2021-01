Üres kapus gólokkal kaptak ki a nagy riválistól, elsírta magát a kéziedző

A két egymással szomszédos észak-afrikai országot, Marokkót és Algériát egy csoportba sorsolták az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságon. A mindkét csapat számára nagy presztízzsel bíró meccsen a félidőben még hét góllal, 15-8-ra Marokkó vezetett, de Algéria óriásit hajrázott, és az utolsó két percben szerzett két góllal végül megnyerte a találkozót.

Marokkó ráfázott arra, hogy döntetlennél, majd egygólos hátrányban is kapus nélkül támadott, és a csapat edzője, Nureddine Buhaddiui dühében sírva fakadt a vereség után.

After trailing by seven goals at half-time, Algeria 🇩🇿 took the lead with 50 seconds left on the clock and secured their first win at #Egypt2021 versus Morocco 🇲🇦 🔝 pic.twitter.com/eFGfSM5IJq

— International Handball Federation (@ihf_info) January 14, 2021