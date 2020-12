Körömrágós meccs az Eb-n, fél lábbal középdöntőben a magyar válogatott

A horvát női kézilabda-válogatott sok hibát hozó, de nagyon izgalmas mérkőzésen győzte le 25-24-re Szerbiát, így minden előzetes várakozást felülmúlva hibátlanul megnyerte az Európa-bajnokság C csoportját.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar válogatott egy hollandok elleni vereséggel is továbbjuthat a középdöntőbe. Csak abban az esetben esne ki Magyarország, ha 21 góllal vagy többel kapna ki a világbajnoktól.

Míg a horvátok már korábban bebiztosították a továbbjutásukat, addig az egyik legjobb játékosukat, Andrea Lekicet sérülés miatt már az első mérkőzésen elveszítő szerbek esetében még rezgett a léc az utolsó csoportmeccs előtt. Szerbia a fordulatos első félidőben már négy góllal is vezetett, a rivális azonban 14-10-es hátrányból feljött egálra a szünetig.

A második félidőt a horvátok kezdték jobban, volt, mikor két góllal is vezettek, innen fordítottak a szerbek. 23-21-re vezetett Szerbia, ami után teljesen leblokkolt a csapat, még hetest is hibázott és közel 13 percen át egyetlen gólt sem dobott, miközben a horvátok fordította 25-23-ra. Sladana Pop-Lazic törte meg a gólcsendet, majd az utolsó támadás is a szerbeké volt, de eladták a labdát, Horvátország hibátlanul nyerte meg a csoportot.

WATCH: Ana Debelic steals the ball in the dying seconds and ensures @HRStwitt 🇭🇷 take their third #ehfeuro2020 win 🔥#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/REsfYmtfSj

— EHF EURO (@EHFEURO) December 8, 2020