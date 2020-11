Kórházba került az orosz bokszoló, halasztani kell a nehézsúlyú címmeccset

Koronavírus-fertőzés miatt kórházba került Alekszandr Povetkin, ezért elhalasztották a brit Dillian Whyte elleni, november 21-re kiírt mérkőzését.

Az orosz ökölvívó betegségét Eddie Hearn mérkőzésszervező jelentette be kedden, egyúttal jelezte, hogy az új tervek szerint január 30-án kerülne sor a Boksz Világtanács (WBC) ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címéért kiírt meccs.

Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing @daznboxing #rollwiththepunches pic.twitter.com/yg4p9hPzfQ

— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020