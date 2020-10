Horrorisztikus sérülést szenvedett a Dallas sztárja

A Dallas Cowboys irányítója, Dak Prescott kísértetiesen hasonló sérülést szenvedett, mint a hétvégén a kolumbiai futballista, Santiago Arias.

Prescott a New York Giants elleni meccs harmadik negyedében egy szerelés következtében került a földre, és olyan szerencsétlenül esett, hogy a bokája természetellenes szögben állt.

Prescottnak még a pályán sínbe tették a lábát, majd sírva hagyta el a játékteret, és az éjszaka folyamán a műtéten is átesett.

Teammates don’t do this for just anybody. Fans don’t give ovations like that for just anybody. A former (now opposing) coach doesn’t do this for just anybody. It’s infuriating even more so today that anyone would EVER question if Dak Prescott is a leader pic.twitter.com/ctWZ6lOIUL

— JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) October 11, 2020