180 kilósan tért vissza kétéves kihagyás után a BL-győztes kézikapus

2017-ben Bajnokok Ligáját, mellette pedig öt bajnoki címet is nyert a Vardarral Strahinja Milic, aki aztán a 2017-18-as szezont követően váratlanul felhagyott a kézilabdával. Most azért került be a hírekbe, mert két év szünet után visszatért a pályára, a szerb kupában védte a Partizan kapuját.

A handball-planet.com cikke szerint a kihagyás alatt 216 kilogramm is volt a testsúlya, a visszatérésekor 180 kilósan lépett pályára.

„Amikor három hónapja nem játszottam már, megnéztem Szkopjében egy BL-meccset. Remek volt, de úgy néztem rá, mintha korábban sosem kézilabdáztam volna. Nem érdekelt. Két évig nem akartam edzésre menni, vagy belépni az öltözőbe” – mondta a Partizan TV-nek Milic, aki a Vardarnál az edzője bizalmát is elveszítette, ezért is döntött úgy, hogy tart egy kis szünetet.

A Partizan egyébként elveszítette a kupaelődöntőt a hétvégén a Dinamo Pancevo ellen. A végső győzelem a Vojvodináé lett, amely 32-20-ra ütötte ki vasárnap a Pancevót.