LeBron James a tizedik NBA-döntőjére készülhet

A Los Angeles Lakers 117-107-re nyert a Denver Nuggets ellen, és ezzel 2010 után újra bejutott az NBA döntőjébe.

A Lakers vezére, LeBron James a tizedik nagydöntőjére készülhet, ennyiszer korábban csak hárman jutottak el a végső párharcig, Bill Russell (12 döntős szereplés), Sam Jones (11) és Kareem Abdul-Jabbar (10), hozzájuk csatlakozott most James.

Aki 38 ponttal, 16 lepattanóval és 10 assziszttal zárt, összehozva ezzel karrierje 27. rájátszásbeli tripladupláját. A Lakers 32. nagydöntőjére készülhet, utoljára 2010-ben játszhatott a fináléban, és akkor a Bostont legyőzve szerezte meg 16. bajnoki címét.

James mellett Anthony Davis is kitett magáért, aki 27 pontot szerzett, vagyis sokat tett azért, hogy első döntőjében játszhasson.

Mindössze három olyan franchise van az NBA-ben, amelynek több döntője van, mint Jamesnek:

