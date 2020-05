Szétvált a világ egyik legjobb kézilabdabíró párosa

Sikertörténet A páros 2000 óta vezet mérkőzéseket a hazai ligában, 2002-ben lettek EHF-, 2004-ben IHF-játékvezetők. A sikerlistájuk valóban páratlan, 2009-ben ők vezették a francia-orosz női vb-döntőt, egy évvel később a norvég-svéd női Eb-döntőt. Ezt a duplázását megismételték férfifronton is: 2016-ban a német-spanyol Eb-, 2017-ben a francia-norvég vb-finálét is ők fújták. Emellett ott voltak a pekingi és a riói olimpián, vezettek női és férfi Bajnokok Ligája-döntőt. A pályafutásuk legnagyobb sikerei

2017: férfi vb-döntő

2016: riói olimpia, férfi Eb-döntő, Super Globe-döntő

2015: Pán-amerikai Játékok, férfi döntő

2014: férfi BL-döntő

2012: női BL-döntő

2010: női Eb-döntő

2009: női vb-döntő

2008: pekingi olimpia, női KEK-döntő

Miután 24 éven át közösen vezettek kézilabda-mérkőzéseket, a dánok legjobbnak tartott bírókettőse, Mads Hansen és Martin Gjeding úgy döntött, hogy szétválnak útjaik.

„Martin és én is továbbra is a világ legjobb játékvezetői közé szeretnénk tartozni. Megállapodtunk abban, hogy ha nem tudunk fejlődni, és nem kapunk nagy meccseket, akkor így, együtt abbahagyjuk. Nehéz döntés volt a részemről, nem tudom, hogyan folytatom majd, de továbbra is nagy ambícióim vannak” – idézte Mads Hansent a Daniasport.hu portál..

Hozzátette, élete szabadidejének több mint felét Martin Gjedinggel töltötte, és a vele való barátságnak szentelte.

„Majdnem 50 országban jártunk együtt, a sportág legnagyobb versenyein szereztünk tapasztalatot. Mi vagyunk az egyetlen dán játékvezető kettős, aki vb- és Eb-döntőben is vezethettünk mindkét nemnél. Egyedülálló barátságot építettünk fel, Martin volt egyike azoknak, akik rákbetegségem alatt a legjobban támogattak” – folytatta.

Martin Gjeding tiszteletben tartja társa döntését, megerősítette, hogy valóban volt köztük ilyen megállapodás.

Csodálatos tapasztalatokat szereztünk együtt világszerte, gyakorlatilag az olimpiai döntő maradt csak ki a pályafutásunkból.

Jól kiegészítettük egymást. Madshoz hasonlóan remélem, hogy részese lehetek egy másik felállásnak, és ismét bebizonyíthatom, hogy a világ legjobb kézilabdabírói közé tartozom” – nyilatkozta.

Kiemelt fotó: dhf.dk