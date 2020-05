Saját mini medencéjében készül a britek olimpiai bajnoka

A saját kertjében felállított speciális medencében ismét elkezdte a vizes edzéseket Adam Peaty, a britek olimpiai bajnok mellúszója, írta az MTI.

A brit média pénteki beszámolója szerint a nyolcszoros világbajnok sportolónak egy ilyen termékek építésével foglalkozó cég egy 5,7 méter hosszú medencét ajánlott fel, amelyet fel is állított a kertben.

– mondta az 50 és 100 méter mellen világcsúcstartó Peaty.

Great to have a pool to train in at my house! Thanks to my best mate @edwardbaxter98 for sorting out with @bhtubs Putting some great sessions in without putting anyone at risk 🙌🏼🙏🏼 pic.twitter.com/bohtx7Lxax

— Adam Peaty MBE (@adam_peaty) May 1, 2020