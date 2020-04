Továbbra is Budapesté a 3×3-as kosárlabda-válogatottak olimpiai selejtezője

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára az M1 aktuális csatornának adott szerdai interjújában elmondta, a nemzetközi szövetség (FIBA) továbbra is budapesti helyszínnel számol a női olimpiai pótselejtező megrendezését illetően.

Azokat a 3×3-as eseményeket, amelyek augusztus végére, szeptember elejére vannak időzítve, egyelőre érintetlenül hagyták azzal, hogy folyamatosan monitorozzák a helyzetet

– mondta Bodnár Péter, a helyzet azonban nem ennyire egyszerű.

Az európai szövetség keddi board-ülésén döntés született arról, hogy az utánpótlás Európa-bajnokságokat a nyárról törölték. Arról is határozott a testület, hogy a 3×3-as Eb-ket, illetve a selejtezőket is elhalasztják. A női olimpiai kvalifikációs pótselejtezőt illetően a FIBA álláspontja nem változott, továbbra is magyar helyszínnel számol. A torna új időpontja még viszont még nincs meg, a versenynaptár, mivel a tokiói olimpiát a jövő évre helyezték át.

Szóba került az is, melyik magyar csapatok szerepelhetnek a következő idényben nemzetközi tornán. Az NB I március közepén úgy ért véget, hogy nem hirdettek bajnokokat, illetve nem voltak kiesők, ezért valamilyen döntésre szükség lesz. Amíg azonban az európai szövetség közgyűlése nem véglegesíti a kupák versenykiírásait, az MKOSZ sem tud állást foglalni. Az eredetileg májusra tervezett közgyűlést azonban elhalasztották, ezért a magyar szövetség is ráér még a döntésével.

Kiemelt kép: LOIC VENANCE / AFP