Az NFL egyik legnagyobb sztárja két évvel hosszabbított

További két évvel meghosszabbította szerződését Drew Brees, a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő New Orleans Saints irányítója.

A 41 éves klasszis irányító komoly pénzt focizik majd össze: 50 millió dollárral gazdagodik majd az új megállapodás értelmében.

Brees a liga történetének egyik legjobb irányítója, számos rekordot tart, többek között ő rendelkezik a legtöbb touchdown-passzal (547), passzolt yarddal (77.416) és sikeres átadással (6867) is.

Drew Brees intends to re-sign with the Saints on a 2-year, roughly $50 million deal. (via @RapSheet) pic.twitter.com/o94634fUd0 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) March 17, 2020

A Saints sztárjával ellentétben több irányító is csapatot vált majd, Cam Newton engedélyt kapott a Carolina Pantherstől, hogy tárgyaljon más együttesekkel az elcseréléséről, míg Tom Brady már el is köszönt a New England Patriotstól.

Húsz év után hagyja ott a Patriotsot Tom Brady Őrült nagy sikereket ért el a csapattal az irányító, de egyszer minden véget ér.

A 2015-ben a liga legértékesebb játékosának választott Newton helyére a Panthers már leigazolta Teddy Bridgewatert három évre 60 millió dollárért.

