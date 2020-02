Fittyet hányt a pletykákra a Fradi válogatott kézis klasszisa

Kovacsics Anikó 2022. június 30-ig hosszabbított az FTC-vel.

Kovacsics Anikó 2022. június 30-ig szóló megállapodást kötött az FTC-Rail Cargo Hungária női kézilabdacsapatával, így a 28 éves, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, és nyolcszoros magyar bajnok irányító a fővárosiak játékosa marad.

Kovacsics 2016-ban igazolt a Győri ETO-tól a Népligetbe, és azok után, hogy pénteken a Pesti Hírlap azt írta, az irányítót a Siófok nézte ki magának, szombaton a ferencvárosiak bejelentették a szerződéshosszabbítást.

„Nagyon jól érzem magam itt, ezért fel sem merült bennem, hogy váltanék. A vezetők által vázolt célkitűzések és jövőkép is hatással volt erre, hiszen ezekkel teljes mértékben azonosulni tudok.

Valóban nagyon gyorsan és már hónapokkal ezelőtt megszületett a megállapodás, ami nagyon pozitív, hiszen kizárólag a játékra koncentrálhattam. Bízom benne, hogy sikeres évek állnak előttünk, szeretnénk előrébb lépni a Ferencvárossal, és a válogatottal is komoly célokért küzdhetünk

– nyilatkozta a klub hivatalos honlapján.

„Azért is örülök, hogy most bejelenthetjük klasszisunk szerződés-hosszabbítását, mert ezzel elejét vehetjük a találgatásoknak, amelyeket a napokban alaptalanul, de talán sajnos nem cél nélkül napvilágot látott álhírekkel generáltak. Furcsa, hogy épp a keddi rangadót megelőző napokban került a médiába a csapatkapitányunk esetleges átigazolásával kapcsolatos hír, de remélem, hogy ezzel a hivatalos bejelentéssel is biztosítani tudjuk a csapat nyugodt felkészülését” – mondta Bognár László, a kézilabda szakosztály ügyvezető igazgatója.

