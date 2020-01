Kezd egy idegtépő krimire hasonlítani a Négysáncverseny

Ahogy szerdán Garmisch-Partenkirchenben, úgy szombaton Innsbruckban is Marius Lindvik győzött a 68. síugró Négysáncversenyen, összetettben pedig az ezúttal második Dawid Kubacki vette át a vezetést.

A norvég és a lengyel ugró az első kísérletre egyaránt 133 méterre repült, előbbi 1,3 ponttal vezetett. A két versenyző másodjára is lemásolta egymást, pontosan 120,5 méterig jutottak, ám ezúttal pontszámban sem volt köztük különbség, így ismét Lindvik diadalmaskodott. Harmadikként a szintén norvég Daniel-Andre Tande végzett, aki a második sorozatban egyedüliként ugrott 130 méter fölé.

21-year-old Marius Lindvik is taking the #FourHills by storm with his second win of the Tournee 👊 pic.twitter.com/JXOREdeEJN

