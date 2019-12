Úgy kiütötték a kickboxolót, hogy majdnem kizuhant a ringből

Saját bevallása szerint is már csak idő kérdése, hogy mikor tér vissza a ketrecharcba Alex Pereira, és ezt elég sokan várják a küzdősportok rajongói közül. A brazil kickboxolónak ugyanis baromi látványos mérkőzései vannak, mellette pedig olyan kiütésekre is képes, mint amilyet a török Ertugrul Bayrak ellen mutatott be szombaton, Hollandiában.

Pereira az első menetben véget vetett a mérkőzésnek, amikor a kötelekhez szorított riválisnak előbb jobbal bevitt egy testütést, majd ballal állcsúcson vágta, ami után Bayrak magatehetlenül zuhant a kötelek közé.

Alex Pereira does this literally at the bell. Awesome. #GLORY74 pic.twitter.com/9oVJbqTD2B — ShayMyName (@ImShannonTho) December 21, 2019

Alex Pereirának ez volt a 46. mérkőzése, ebből 40-et megnyert, 29 KO-győzelme van. Az évek során kétszer is megverte Israel Adesanyát, egyszer ki is ütötte. A nigériai már átruccant az MMA-ba, ahol 18-0-s mérlege van. Pereirának korábban három ketrecharcos mérkőzése volt, amik közül kettőt húzott be.

Kiemelt kép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images