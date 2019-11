Federernek meccs közben szóltak, hogy lefotóznák, látni kell a reakcióját

Roger Federer és Alexander Zverev Dél-Amerikában turnézik és játszik bemutatómeccseket, az egyik ilyen előtt volt, hogy a svájci teniszező könnyekig hatódott Diego Maradona neki szánt videóüzenetén. Az egyik ilyen mérkőzésen volt egy vicces pillanat is,

egy szurkoló szólt Federernek játék közben, hogy ne mozduljon, ha lehet, mert lefotózná.

A klasszis vette a lapot, sőt, több pózt is felvett, hogy elkészülhessen a tökéletes fénykép.

Someone asked Roger to not move while they were taking photos and this happened 🤣🤣 pic.twitter.com/coDFLJofNI

