Agydaganattal küzd a jászberényi kosártehetség

Szomorú hírt osztott meg hivatalos honlapján a Jászberényi KSE férfi kosárlabdacsapata: az U20-as korosztály fiatal tehetségénél, Novák Áronnál agydaganatot diagnosztizáltak.

„Az élet szép, de kegyetlen is tud lenni. Kegyetlen például, amikor egy fiatal sportoló életébe úgy avatkozik be, hogy annak egészségét támadja meg. Hiszem, hogy a közösség ereje ekkor is segít.

U20-as csapatunk fiatal tehetsége, Novák Áron egyik pillanatban még vidáman kosárlabdázott, most pedig műtét előtt áll. A közelmúltban egy mérkőzésen beütötte a fejét, de a vizsgálatok szerencsére semmi problémát nem jeleztek. Azután egyik pillanatról a másikra látótér kiesés és egyensúlyzavar jelentkezett nála. Ismét gyanakodtak az esésre – ám az ok nem ez volt -, ennél sokkal rosszabb derült ki a vizsgálatok során. Áronnál agyhártya jóindulatú daganatot diagnosztizáltak. Jelenleg a szolnoki kórház lakója, de hamarosan Budapestre, az Amerikai úti klinikára szállítják, ahol az operációt elvégzik majd.

Novák Áron fiatal, 18 éves ifjú sportolónk, aki igazi sportcsaládból származik, s talán ebből is adódik, hogy óriási akaraterővel rendelkezik. Erre most szükséged lesz Áron, mert a társaid, a jászberényi kosaras társadalom vár vissza a pályára. Biztosak vagyunk benne, hogy ezt a mérkőzést csak te nyerheted! Klubunk segítségére bármiképp számíthatsz!

Erősítsen, hogy sokan szorítunk érted és neked sikerülni fog!

Mindent bele Áron!” – olvasható a jászberényi klub közleményében.

Kiemelt fotó: jkse.hu