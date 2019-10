Horrorfilmbe illő látvány a kick-boxos szeme a térdrúgás után

Az első menetben, egy repülő térdrúgás után véget ért Alex Avogadro és Luca Cecchetti kick-box meccse a milánói Bellator-gálán.

Cecchetti nagyon veszélyes helyen, a bal szeménél találta el Avogadrót, akinek ömleni kezdett a vér a szeméből, majd pár pillanat alatt teljesen bedagadt.

Avogadro a térdrúgás ellenére talpon maradt, majd két ütést is átvészelt, sőt, a menet végéig harcolt, pedig a fél szemére nem látott.

Végül a ringorvos lépett közbe, aki nem hagyta, hogy Avogadro folytassa a csatát. A meccset eldöntő jelenetet és az orvos döntését kirakta a Twitter-oldalára a Bellator kick-boxos részlege is, amely azt is odaírta, aki ezt a sportágat választja, annak fel kell készülni ezekre a rúgásokra.

🔁@BellatorMMA

So, you want to be a fighter..? Be prepared for knee to meet face like it did when Luca Cecchetti met Alex Avogdro in the Bellator Kickboxing ring. pic.twitter.com/FOtxvckick

— Bellator Kickboxing (@BellatorKB) October 13, 2019