Iszonyatosan kellett már a Szegednek ez a BL-győzelem

A Szeged kézilabdacsapata magabiztos, 35-28-as győzelmet aratott a dán Aalborg otthonában, a Bajnokok Ligája A csoportjának negyedik fordulójában. Ráfért már ez a siker a magyar csapatra, amely egy vereség majd egy döntetlen után tudott ismét győzni.

Jól kezdett a Szeged idegenben, az első félidőben már tízzel is vezetett (7-17), azonban a dánok lefaragták a különbséget öt találatra a szünetig (17-22). A MOL-Pick Szeged története során második alkalommal szerzett 22 gólt egy félidő alatt a BL-ben, a csúcsot egy 12 évvel ezelőtti mérkőzés jelenti, amikor harminc perc alatt 24-szer találtak a bosnyák Bosna Sarajevo hálójába.

A folytatásban sem forgott veszélyben a szegedi győzelem, ötnél közelebb nem tudott feljönni az Aalborg, a vége 28-35 lett.

Bánhidi Bence tizenegy, Bogdan Radvojevic nyolc gólt dobott.

✈ @pickhandball are flying vs #AalborgHandbold in #MOTW… literally! Watch this inflight goal as Richard Bono perfectly sets up Bogdan Radivojevic 🤩#veluxehfcl #ehfcl pic.twitter.com/sytKwmgzIV

— EHF Champions League (@ehfcl) October 13, 2019