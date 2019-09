Ilyen, amikor a védelem nélkül megy el egy csapat a meccsére

A Tampa Bay Buccaneers nagy meglepetésre 55-40-re nyert az eddig százszázalékos, az előző idényben Super Bowl-vesztes Los Angeles Rams vendégeként az NFL alapszakaszában, a negyedik játékhét vasárnapi játéknapján.

Az NFL történetében először fordult elő, hogy egy három győzelemmel rajtoló csapat ennyi pontot kapott.

A címvédő New England Patriots negyedik mérkőzésén is nyert, a Buffalo Bills otthonában aratott 16-10-es siker fő letéteményese a védelem volt. A hazaiaknál a 36 éves veterán futó Frank Gore 109 yardot szerzett, ezzel pályafutása során átlépte a 15 ezer yardot, és csatlakozott Emmitt Smith-hez, Walter Paytonhoz és Barry Sandershöz.

Az Arizona Cardinals játékosa, Larry Fitzgerald már 1326 elkapásnál jár, ezzel az NFL örökranglistájának második helyére lépett előre.

Christian McCaffrey, a Carolina Panthers futója Jim Brown mellett az NFL második olyan játékosa lett, aki a szezon első három meccsén találkozónként legalább 175 yardot és egy touchdownt szerzett.

Eredmények, NFL, alapszakasz, 4. forduló:

Los Angeles Rams – Tampa Bay Buccaneers 40-55

Buffalo Bills – New England Patriots 10-16

Arizona Cardinals – Seattle Seahawks 10-27

Houston Texans – Carolina Panthers 10-16

Atlanta Falcons – Tennessee Titans 10-24

New York Giants – Washington Redskins 24-3

Miami Dolphins – Los Angeles Chargers 10-30

Indianapolis Colts – Oakland Raiders 24-31

Detroit Lions – Kansas City Chiefs 30-34

Baltimore Ravens – Cleveland Browns 25-40

Chicago Bears – Minnesota Vikings 16-6

Denver Broncos – Jacksonville Jaguars 24-26

New Orleans Saints – Dallas Cowboys 12-10

csütörtökön játszották:

Green Bay Packers – Philadelphia Eagles 27-34

kedden játsszák:

Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals 2.15