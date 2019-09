German Dario Gomez Becerra álmai egy szempillantás alatt törtek össze a junior országúti kerékpárosok világbajnokságán. A 18 éves kolumbiai a csütörtöki etapon kapott hátsó defektet, azonban hiába lenne ez egy könnyen kezelhető probléma, nem volt a közelben csapatkocsi.

A fiatal bringás csak álldogált az út szélén, várt a segítségre, de ahogy haladtak el mellette más csapatok autói, egyre reménytelenebb lett a helyzete, végül sírásban tört ki.

Utána leült a fűbe, hogy majd kijavítja a defektet, majd felpattant, és folytatta a versenyt – gyalog. Egy darabig tolta a bringáját, kezében a hátsó kerekével. Később megoldódott a probléma, de addigra már eldőlt, hogy a győzelmi esélyei elszálltak.

‘That’s heartbreaking! Help the poor guy out!’ 😢

Colombia’s German Dario Gomez Becerra in tears after being left at the side of the road… #Yorkshire2019 pic.twitter.com/Mt2mR39RGx

