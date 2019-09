Tiszteletjegyekkel vágott vissza a kigúnyolt NFL-játékos

A Philadelphia Eagles amerikaifutball-csapatának játékosa, Nelson Agholor meghívta csapata következő hazai mérkőzésére azt a férfit, aki egy tűzesetben hősiesen helytállt, majd a sportolón gúnyolódott.

Az egykori tűzoltó, Hakim Laws hétfőn egy égő philadelphiai lakóházból segítette kimenteni néhány embert.

nyilatkozta a CBS-nek.

A hír természetesen eljutott a 26 éves sportolóig, aki sértődöttség helyett meglepő választ adott: „Köszönjük, hogy a helyi közösség hőse vagy, ezért szeretnélek meghívni a családoddal a következő hazai mérkőzésre” – üzente a Twitteren.

Thank you for being a hero in the community, would like to invite you and your family to the next home game

Twitter help me out and get me in touch with him https://t.co/uqML3eJ0QT

— Nelson Agholor (@nelsonagholor) 2019. szeptember 24.