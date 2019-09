Nyolc éve nem történt ilyen magyar csoda

A harmadik helyen kiemelt magyar női válogatott 3-2-re legyőzte pénteken az ötödikként rangsorolt ukránokat az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán, Nantes-ban, ezzel bejutott a legjobb négy közé és már biztosan érmet szerez.

Legutóbb 2011-ben, Gdanskban sikerült a gárdának Eb-dobogóra állnia, akkor harmadik lett. A szombati elődöntőben – 13 órától – a honosított kínai játékosokkal felálló portugálok lesznek az ellenfelek.

Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány együttese júniusban, a minszki Európa Játékokon simán, 3-0-ra megverte az ukránokat, s bár akkor más volt a lebonyolítás – páros meccset is rendeztek -, ezúttal is lehetett reménykedni a hasonló végkimenetelben.

Akárcsak a fehérorosz fővárosban, elsőként most is a két éljátékos, Póta Georgina (32. a világranglistán) és a tavalyi Európa-bajnokságon egyesben ezüstérmes Margarita Peszocka (34.) csapott össze egymással, és ezúttal is Peszocka nyerte az első szettet. A másodikban aztán 3-6-os állásnál Bátorfi Zoltán időt kért, és ez fordulópontot jelentett a játszmában, a fonákkal irányító Póta ugyanis fordított és kiegyenlített. A harmadik szakasz ismét az ukráné lett, majd a kétszeres Eb-győztes magyar újra hátrányból fordítva egyenlített, így – akárcsak Minszkben – jöhetett a döntő szett.

Ez aztán – hiába vezetett Póta 6-2-re az elején – a végletekig kiélezett küzdelmet hozott, Peszocka öt meccslabdát is elpuskázott, Póta viszont a saját második lehetőségét kihasználta, 16-14-re nyert, így előnybe kerültek a magyarok.

A második párban Madarász Dóra (58.) és Ganna Gaponova (58.) nézett egymással farkasszemet, és a magyar asztaliteniszező – aki a mostani szezonban éppen Franciaországban, a Lille együttesénél légióskodik majd – ezúttal is bizonyította, hogy nagyon érzi a védekező stílus elleni játékot. Csak a második játszma hozott szoros csatát, Madarász azonban összességében nagyon magabiztosan nyert, így a magyar válogatott 2-0-s vezetésével az elődöntő, s ezzel az éremszerzés kapujába került.

Pergel Szandra (66.) is egy védővel, Tetyana Bilenkóval (82.) csapott össze, és kezdetben ő is nagyszerűen olvasta a rivális játékát, a megnyert első játszma után azonban a rutinos ellenfél átvette az irányítást. A folytatásban már Bilneko akarata érvényesült, így Ukrajna szépített.

Madarász és Peszocka mérkőzésén utóbbié lett az első szett, majd a másodikban is ellépett 3-0-ra, ekkor a magyar kapitány időt kért. Ez sem használt azonban, Madarász 0-8 után szerezte első pontját, és simán elvesztette az egyoldalú találkozót.

Jöhetett tehát a döntő meccs, Póta és Gaponova ütközete. Az ukrán nagy csatára kényszerítette a magyar játékost, akinek alaposan meg kellett izzadnia a sikerért, de minden játszma végén jól összpontosított, és végül 3-0-ra hozta a találkozót. Az utolsó pont végén minden játékostársa és még Bátorfi Zoltán is berohant a játéktérre, és együtt ünnepelték a régen látott sikert.

Mindkét nemnél 24 együttes vesz/vett részt a franciaországi kontinensviadalon, a nyolc-nyolc csoportból csak a csoportelsők jutottak tovább a kieséses szakaszba, a többiek számára befejeződött a torna.

Az elődöntőket szombaton, a finálékat vasárnap rendezik.

Asztalitenisz Európa-bajnokság negyeddöntők, nők

Magyarország – Ukrajna 3-2

Póta Georgina – Margarita Peszocka 3-2 (-6, 8, -8, 9, 14)

Madarász Dóra – Ganna Gaponova 3-0 (2, 11, 5)

Pergel Szandra – Tetyana Bilenko 1-3 (7, -9, -10, -6)

Madarász – Peszocka 0-3 (-7, -2, -5)

Póta – Gaponova 3-0 (8, 12, 9) Románia – Franciaország 3-0

Lengyelország – Hollandia 3-1

Portugália – Németország 3-2 Az elődöntőben:

Románia – Lengyelország

Magyarország – Portugália Férfiak

Németország – Szlovénia 3-0

Portugália – Ausztria 3-1

Svédország – Anglia 3-0

Franciaország – Lengyelország 3-2 Az elődöntőben:

Németország – Franciaország

Svédország – Portugália

Kiemelt fotó: Facebook/Magyar Asztalitenisz Szövetség