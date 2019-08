Folytatódott az osztrák síző félelmetes sérüléssorozata

Másfél év alatt harmadszor szenvedett keresztszalag-szakadást Stephanie Brunner, az osztrákok olimpiai ezüstérmes sízője.

A 25 éves sportoló 2013-ban műlesiklásban junior világbajnok volt, 2018-ban pedig a phjoncshangi téli olimpián csapatban ezüstérmet szerzett. Eddig egy alkalommal állhatott világkupa-verseny dobogóján, 2018. november 24-én az amerikai Killingtonban lett harmadik óriásműlesiklásban.

Ebben a sérülékenysége is közrejátszott, Brunner 2018. március 20-án, a Saalbach-Hinterglemmben zajló osztrák bajnokságon, majd 2019. január 11-én, a Pozza di Fassában tartott edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, és ugyanez történt vele most az argentin Ushuaiában is egy edzés során – erről az osztrák szövetség szombaton számolt be.

Brunnernek így valószínűleg ki kell hagynia a teljes 2019-2020-as szezont.

Kiemelt fotó: Michael GRUBER / EXPA / APA / AFP