“Egy igazi vadállat vagy” – vigasztalta a síró Serena Williamst a győztes

Serena Williams mindössze négy játék után feladta a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói keménypályás női tenisztorna döntőjét, amelynek győztese a hazai Bianca Andreescu lett.

A 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams 1:1 után elveszítette adogatójátékát, majd a pihenőt követően Andreescu hozta a sajátját, amikor Williams visszaült a székére, és könnyeivel küszködve jelezte, hogy hátfájdalmai miatt nem tudja folytatni a meccset.

A 19 éves kanadai teniszező – aki próbálta vigasztalni az amerikai sztárt – Indian Wells után a második nagy tornáját nyerte meg idén.

– fényezte Serenát kissé egyedi stílusban Andreescu. Valószínűleg utalt, hogy az amerikai klasszis tüdőembóliától kezdve számtalan betegséget és sérülést leküzdött már sikeres pályafutása során.

“I watched you your whole career. You’re a f–king beast.”

Serena Williams had to retire from the Rogers Cup with an injury, and her opponent Bianca Andreescu came over to comfort her. Respect 🙏

(via @Sportsnet) pic.twitter.com/GX9NDMaNrk

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2019