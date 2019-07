A 13 éves ukrán fiú már a világ legjobb toronyugróinak egyike

Érdemes lesz ezentúl odafigyelni Olekszij Szeredára, mert könnyen elképzelhető, hogy a következő évek egyik műugrósztárjához van szerencsénk. A 13 éves ukrán fiú élete első felnőtt versenyén vesz most részt, ami a kvangdzsui vizes világbajnokság.

És Szereda elég jól szerepel.

Pár nappal ezelőtt szinkrontoronyugrásban lett negyedik honfitársával, csak Kína, Oroszország és Nagy-Britannia tudta megelőzni kettejüket. Ezúttal egyéniben versenyzett, az elődöntőbe az ötödik, a döntőbe a tizedik helyen jutott be, ahol aztán 490.50-es eredményével negyedikként zárt.

A sportág egyik legismertebb arca, a háromszoros világbajnok és kétszeres olimpiai harmadik Tom Daley például 14 évesen robbant be a köztudatba a 2008-as pekingi olimpián, ahol szinkrontoronyugrásban nyolcadik, egyéniben pedig hetedik volt.

Another 4th place in Gwangju for the Ukrainian boy wonder Oleksii Sereda, this time in the men’s 10m Platform! Top two was China’s Yang Jian & Yang Hao, with Aleksandr Bondar of Russia in 3rd place. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Diving #FINA pic.twitter.com/Fhw98RuKy5

— FINA (@fina1908) 2019. július 20.