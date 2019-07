Federer mészárlást rendezett, nagyon simán jutott a negyeddöntőbe

– ezt mondta a wimbledoni tenisztornát egyéniben három alkalommal is megnyerő John McEnroe a BBC közvetítésében.

Nagyjából ezzel lehet a legjobban szemléltetni azt, milyen játékkal jutott be a legjobb nyolc közé a második helyen kiemelt Roger Federer, aki három tükörsima szettben verte az olasz Matteo Berrettinit. A 37 éves svájci mindössze 74 perc alatt nyerte meg a mérkőzést 6:1, 6:2, 6:2-re, a játék minden elemében felülmúlta 14 évvel fiatalabb riválisát.

„Boldog vagyok, úgy érzem, hogy jó úton haladok: olvastam a szerváit, jók voltak a fogadások és az alapvonalról is jókat ütöttem. Az első héten csak elveszthetsz egy Grand Slamet – meg viszont nem nyerheted. Ha úgy át tudod vészelni, hogy bőven marad még a tankban, akkor jó esélyed van. Egy ötszettes sokkal emlékezetesebb és jó is lejátszani, de a testemnek azért jobb, hogy ezek elmaradnak” – mondta a meccs után Federer.

Fed Express 🚂

In 74 minutes, @rogerfederer cruises through to his 17th #Wimbledon quarter-final after beating Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2 pic.twitter.com/CbOmfnX1sd

— Wimbledon (@Wimbledon) 2019. július 8.