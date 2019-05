Üvöltő oroszlánként fordított Serena Williams Párizsban

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams szetthátrányról fordítva győzött hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Az amerikai szupersztár térdsérülése miatt mindössze második salakpályás mérkőzését vívta az idén és úgy tűnt hamar véget is érhet majd.

Williams az első játszmában nem találta a ritmust, hamar hátrányba került és semmi sem írja le jobban frusztráltságát, mint ez a felvétel:

🤨 Serena Williams is in trouble at the French Open…#RG19 #FrenchOpen pic.twitter.com/KVUieghLq9

— Sporting Life (@SportingLife) 2019. május 27.