Soha nem látott szörnyeteg veheti be Amerikát

Eddig azt hihettük, hogy a tökéletes 21. századi sportoló valahogy úgy nézhet ki, mint Usain Bolt, LeBron James vagy Giannis Antetokounmpo. Ezek a szuperatléták magasak és nehezek, és ehhez a fizikát, a teret és az időt megkérdőjelező gyorsaság párosul. Ők és a hozzájuk hasonló emberek a következő évtized sportolóinak prototípusai: ha edzésről, táplálkozásról, egészségről van szó, minden velük kezdődik.

Ezek az emberek nyilván nem kenyéren és vízen építették fel magukat, profi stáb áll mögöttük, minden lépésüket figyelik. Jamesről tudni, hogy milliónyi dollárt költ el a saját testére évente. Ebben minden benne van: saját szakács, saját edzőtermek, saját ez, saját az. Ő például ott tart most, hogy 34 évesen csak egy makacs ágyéksérülés tudta lelassítani.

Ha szuperemeberekről, vagy szuperatlétákról beszélünk, érdemes már az amerikai egyetemeken is körülnézni. Az NFL-be és az NBA-be ömlő, vagy éppen oda tartó tehetségek között százával látunk kigyúrt, a játékra testileg biztosan készen álló fiatalokat – a mentális része nyilván már egészen más kérdés. Aki ki akar tűnni közülük, annak valami nagyot kell dobnia.

Az NFL-draftra készülő Dekaylin, ahogy mindenki ismeri D.K. Metcalfnak épp ez sikerült – hetek óta riogatják vele az interneten az NFL-szurkolókat.

A 21 éves elkapó felépítéséhez hasonlót még az edzett sporthír-olvasó sem látott valószínűleg soha.

Hat láb, három hüvelyk (190,5 centiméter) magas,

228 font (103,4 kilogramm) súlyú,

karjának hossza 34,875 hüvelyk (88,58 centiméter),

tenyere 9,875 hüvelyk (25,08 centiméter).

Őrült nagy a felhajtás körülötte, a draftot megelőző nyílt edzéseken nem evilági számokat produkált, meggyőzhette a csapatokat, hogy érdemes vele számolni.

(A képen a balra áll Metcalf, aki akár több poszton is – a védőknél és a támadóknál – bevethető lesz az NFL-ben.)

D.K. Metcalf is Mel Kiper Jr.’s top ranked wide receiver, linebacker, defensive end, strong safety and tight end prospect in this year’s draft. pic.twitter.com/NLcob3O97D — Field Yates (@FieldYates) 2019. február 11.

Az egyetlen kérdés már csak az, hogy a nem hivatalos mérések szerinti 1,6-os testzsírszázaléka mellett mentálisan is ilyenek-e az adottságai. Mert ha közben kiderül, hogy az agyában is minden vezeték a helyén van, az egyetemi játékrendszerhez képest merőben más, jóval magasabb követelményeket is teljesíti, akkor félelmetes évek jöhetnek a sportvilágban.

Sokan megkérdezték tőlem, hogy mit szedek, mi a titkom. Mondtam, hogy semmi, csak sokat edzem. Nem hiszik el, hogy a képeim nincsenek megszerkesztve, de nem is érdekel

– mondta Metcalf, aki az NFL combine-on bizonyította, hogy tényleg megállíthatatlan.

Metcalf 40 yardon (kb. 36,6 méteren) 4.33 másodpercet repesztett, ami az ő súlyához, magasságához mérve eszeveszett idő – a videón hallani is a kommentátort, ahogy hüledezik. Az elkapó amúgy itt nem állt meg, a fekve nyomásnál 27-szer nyomta ki a 102 kilót, de igazából a súlypontemelkedésénél derült ki, hogy földönkívüli: egy helyből 103 centiméteres emelkedésre képes. John Gruden, az Oakland Raiders edzője nem hiszi el, hogy ez az ember létezik, szerinte a védők kétszer meg fogják gondolni, hogy jó szakmát választottak-e, amikor náluk egy 20 centivel magasabb, 30 kilóval nehezebb szörny áll fel velük szemben.

A neten amúgy azonnal kedvenccé, sőt mémmé váló Metcalfnak viszont el kell adnia magát a pályán is. A kockás has és a hihetetlen adottságok egyedül nem vezetnek eredményre az NFL-ben, az elkapóknak sokkal összetettebb feladatuk van, az útvonalak futásánál pedig van még hova fejlődnie az új szuperatlétának.

A nyilatkozatait nézve helyén van az esze és a szíve, kerüli az allűröket, szenvedélyesen szereti a játékot. Azt nyilván nem tudhatjuk, hogy a csapatok által szervezett beszélgetéseken miként szerepelt, de a szakértők szerint mindenképpen az első körben fog elkelni, a posztján az első vagy a második helyen.

Ha bekerül a ligába, biztosan megkapja majd az esélyt, hogy bizonyítsa, nem csak egy túledzett szuperatléta, de a játékot is érti. Jó esély van rá, hogy a következő évek egyik legszórakoztatóbb amerikai futballistája lesz belőle, aki meccsenként négyszer 15 percig terrorizálja majd a védőit.